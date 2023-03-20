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Dünya UCM'den Putin açıklaması: Ömür boyu geçerli
Dünya

UCM'den Putin açıklaması: Ömür boyu geçerli

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardıkları tutuklama kararının ömür boyu geçerli olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 20:48:00 -
UCM'den Putin açıklaması: Ömür boyu geçerli

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, BBC Radio 4'te yaptığı açıklamada, "Savaş suçları için zaman aşımı yok." ifadesini kullanırken Putin hakkındaki yakalama kararının Rusya-Ukrayna Savaşı bitse dahi geçerliliğini koruduğunu bildirdi. UCM'nin bu eyleminin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Nürnberg savaş suçları mahkemesinin ilkelerinden birine dayandığını kaydeden Khan, "Dünyanın neresinde olursa olsun kişiler, hukukun var olduğunu ve yetkiyle birlikte sorumluluğun da geldiğini anlamalılar." dedi.

'Ömür boyu geçerli'

Khan, yakalama kararının, Putin ile Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova'yı ömür boyu hapse mahkum edeceğini ifade etti.
Başsavcısı Khan, "Yakalama kararı ömür boyu geçerli mi?" sorusuna, "Mahkemenin bağımsız yargıçlarının karşısına çıkmadıkları sürece ve yargıçlar bir davayı reddetmenin esasına karar vermedikçe kesinlikle evet." yanıtını verdi.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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