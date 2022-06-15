Uçkun otunun faydaları nelerdir? Doğu'nun muzu Işgın otunun faydaları

Uçkun otu nedir?

Uçkun, ışkın ya da ışgın olarak bilinen bitki, kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından 1000 – 4000 m yüksekliklerde yetişen, mayıs-haziran aylarında sarımsı beyaz çiçek açan, 40–150 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir ravent türüdür.

Uçkun (Işgın) otu nerede yetişir?

Uçkun otu, Güneybatı Asya'nın ılıman ve subtropikal bölgelerinde (Türkiye, Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan) yayılım gösterir ve Türkiye'de yabani, dağlık ortamlarda yetişir.

Doğu'nun muzu olarak nitelendirilen uçkun otu, yüksek yaylalarda karların erimeye başladığı mevsimde fil kulağı biçimli geniş kaba yaprakların arasından yükselen gövde (çiçek durumu sapı) köylülerce dibinden kesilerek dağlardan şehirlere getirilir ve «ışgıncı» ya da «ışkıncı» denen satıcılar tarafından demet demet pazarda satılır.

Uçkun otunun faydaları nelerdir?

Uçkun bitkisinin sağlık için o kadar faydalı ve tanınmış olan bir Anadolu sebzesidir. Uçkun otunun üzerinde yapılan yeni araştırmalar sayesinde kanser hastalığa karşı kullanılma ihtimali de artmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde kanser hücrelerini azalttığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden bilim dünyasının yeni gözdelerinden biridir.

Kanser ve daha birçok hastalığa karşı mücadele de kullanılabilecek olan uçkun otu sarı ve beyaz çiçeklere sahiptir. Yapraklarının zehirli olduğu bilinmektedir. Bunun içinde emziren ve hamilelerin tüketmemesi önerilir. Uçkun otunun faydaları ise aşağıdaki gibidir; Taze olarak tüketilen uçkun otu mide bulantısına iyi gelmektedir. İçinde pek çok madde barındıran mide ilaçlarının yerine uçkun otunu kullanabilirsiniz.

Pek çok vitamini barındırmaktadır. Bir portakal kadar C vitamini, bunun yanı sıra ise A, B1, B2, E ve K vitamini içermektedir. Yani vitamin bakımından da oldukça kapsamlıdır.

Vücuduna dinçlik veren bir etkisi vardır. Bunun içinde yorgunluk, halsizlik ve stres durumlarından kullanılabilir.

Grip ve ateşli hastalık durumundan takviye edici olarak kullanılabilir.

Kanser hücrelerinin gelişimini engeller ve durdurur.

Hamilelikle ve diğer durumlarda meydana gelen cilt lekelerine karşı savaşır.

Hazım ve mide, bağırsak sorunu yaşayanlar için oldukça etkili doğal ilaçtır.