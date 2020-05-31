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Yerel

Uçkan ile mücadele hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, sinek türlerine karşı gerçekleştirdiği çalışmaları ilçe genelinde sürdürürken, 7 ayrı mahallede daha ilaçlama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:57:07 -
Uçkan ile mücadele hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, sinek türlerine karşı gerçekleştirdiği çalışmaları ilçe genelinde sürdürürken, 7 ayrı mahallede daha ilaçlama yapıldı.


Tepebaşı Belediyesi’nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.


Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkan (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak Batıkent, Uluönder, Şirintepe, Yeşiltepe, Zincirlikuyu, Sakintepe ve Muttalip mahallelerinde ilaçlama çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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