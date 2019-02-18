0553 313 94 23

Uçar: “Yakutiye; tarihi kimliği olan bir ilçedir”

AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:20
Uçar: “Yakutiye; tarihi kimliği olan bir ilçedir”

AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, ilçede sıkmadık el, ulaşmadık esnaf bırakmamak için hummalı bir çalışma yapıyor. AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve Gençlik Kolları’na mensup teşkilat üyeleriyle birlikte esnafı gezen Dr. Uçar, esnafa bol ve bereketli kazanç temennisinde bulunuyor. Esnaf gezisinde ilçe sakinleriyle de hasbihal eden Uçar, ziyaret turunda ‘Yeni Yakutiye’ için hazırladığı projeleri vatandaşlara anlatıyor. AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Cumhur İttifakımız ve AK Kadrolar birlikte Yakutiye ilçemizde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyor onların dertleriyle hemhal oluyoruz” dedi. Tarihi mekânları bünyesinde barındıran Yakutiye’nin şehrin açık hava müzesi konumunda olduğuna dikkati çeken Dr. Uçar, “Erzurum’un kimliğini yansıtan bu tarihi dokunun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli projeler hayata geçirildi. Bizler de bu çalışmaların üzerine yeni projeler ekleyeceğiz. Yakutiye; tarihi kimliği olan bir ilçedir. Medeniyet tasavvuru ilkesiyle ilçemizde tarihi ve sosyal dokuya yön veren yeni projeler geliştireceğiz” diye konuştu.


“LİDERİMİZİN BELEDİYECİLİKLE İLGİLİ İLKELERİ BİZİM YOL HARİTAMIZDIR”


Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikle ilgili ilkeleri bizlerin de aynı zamanda yol haritasıdır. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle Yakutiye ilçemizde halkımızın hizmetkârı olacağız. Vatandaşımızın beklentilerine cevap verip Erzurumlu hemşehrilerimin öngörüleriyle katılımcı, şeffaf ve müşavere kültürünü esas alan bir anlayışı ilçemizde hâkim kılmak adına ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:20
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisarspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
    1. Akhisarspor, Galatasaray maçı..
    2. "Kartpostal belediyeciliğinden uzak..
    3. Bursa’da köfteli çorba şenliği
    4. Emekli polis memuruna "uyarı cezası"..
    5. Camili Bilgievi’nden file örme..
    6. İş adamı Murat Demir, Cide’ye..
    7. Bacakta yanma hissi nasıl geçer?
    8. Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı..
    9. Hakkari’de kaçakçılık operasyonu
    10. Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3..
    11. ‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’..
    12. Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan..
    13. Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 10..
    14. IKBY'de geçici parlamento başkanı..
    15. Af yasası ve ceza indirimi olacak mı?..
    16. Uçar: “Yakutiye; tarihi kimliği olan..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve..
    19. Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü
    20. AK Parti'nin Isparta mitingi
    21. Adana'daki silahlı saldırı davasında..
    22. Borsa günü düşüşle tamamladı
    23. 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını..
    24. Suudi Arabistan'da alimler greve..
    25. ALTSO Başkanı Şahin: "Yazılanlar..
    26. 100. Yılında Ardahan Kongreleri..
    27. CHP Çaycuma ilçe yönetimi görevden..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hamlemizle..
    29. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    30. Göçen maden ocağının ’kaçak’ olduğu..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!