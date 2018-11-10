Uçan polis projesi geliyor!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki polis ekipleri, Kaliforniyalı bir teknoloji firması tarafından tasarlanan S3 2019 uçan motosikletlerini kullanacak olan polis biriminin eğitimine başladı. Yetkililer, aktif görevlerine 2020 yılında başlaması beklenen uçan motosikletli polis biriminin, erişilmesi zor alanlarda meydana gelen acil durumlara yanıt verebilme konusunda oldukça başarılı olacağı görüşünde.

Kameraya alınan eğitim görüntülerinde, motosiklet kaskı giymiş olan bir polis memurunun bir uçuş dersi kapsamında bir futbol sahasından kalkış yaptığı görülmekte.

CNN'de yer alan habere göre, pilotaj eğitimi almış olan iki personel tarafından kullanılabilen hava motosikletleri 2020 itibariyle aktif olarak görevde olacaklar.

Konu hakkında açıklamada bulunan Dubai polisiden Khalid Nasser Alrazooqi, "Halihazırda iki personelimiz eğitim almaktalar ve bu sayıyı artıracağız" yorumunda bulundu.

Tasarımcı firma Hoversurf, söz konusu aracı Dubai'de her yıl düzenlenmekte olan GITEX ticaret fuarında Dubai otoritelerine takdim etti.

Firma, ilgi göstermeleri durumunda Dubai'ye 30 veya 40 tane araç temin edebileceklerini ve BAE emniyet teşkilatının ihtiyaç duydukları kadar sayıda sipariş verme konusunda ayrıcalık hakkına sahip olacaklarını belirtti.

Hoversurf firmasından yapılan açıklamada, sivillerin de bu aracı 150 bin Amerikan Doları karşılığında alabilecekleri ancak aracı güvenli bir şekilde kullanıp, kullanamayacaklarını belirlemek için gözetime tabi tutulacakları belirtildi.

5 metrede 100 km hız

Açıklamada, yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan önce 115 kg ağırlığına sahip ve bataryadan güç alan aracın drone modunda 40 dakikaya kadar uçuş yapabileceği belirtildi. Ayrıca, 'hoverbike'ın 5 metre yükselikte 100 kilometre hıza ulaşabildiği bilgisi de yapılan açıklamada yer aldı.

Öte yandan firma, uçan motosikletin boyutlarının standart bir kapı aralığından geçmesine izin verdiğini ve aynı zamanda herhangi sıradan bir otopark alanından kalkış yapabileceğini aktardı.