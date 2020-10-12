Uçan otomobil yarışı başladı

Otomobil devi Hyundai, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda uçan otomobiller konusunda oldukça ciddi olduğunu açıklamıştı. Audi’nin o dönemdeki girişimi pek de başarılı olmasa da Hyundai bu yoldan vazgeçmedi.

Güney Koreli firma uçan otomobiller alanının öncülerinden biri olmakta oldukça ısrarlı. Bu araçların bir gün gerçek olacağına dair verdiği sözü yenileyen Hyundai’ye göre uçan otomobil pazarı büyük bir patlama yaşayacak. Hyundai’nin uçan otomobilinin En erken 8 yıl sonra kullanımda olması planlanıyor.

The Detroit News’e konuşan Hyundai’nin başındaki isim Jaiwon Shin, “Trafikte sıkışan insanlar uçan otomobillerle yolculuğun ne kadar uygun olduğunu fark edecekler. Ardından da talebin patladığını göreceğiz” dedi.

Morgan Stanley firmasının yaptığı analizlere göre kişisel hava taşımacılığı sektörü 2040 yılına kadar 2,9 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor.

Hyundai uçan otomobilde Uber Technologies ile birlikte çalışıyor. Hyundai’ye göre araçlar 2024 yılında çıkacak ancak firma, düzenlemelerin 2028’i bulacağı tahmin ediliyor.