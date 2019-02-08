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Uçan İHA'nın üstünden atlayan Türk askeri

Selçuk Bayraktar, İHA’ların test aşamasında yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. Bayraktar, "Uçan bir uçağın üstünden atlayan ilk insan. Ve tabii ki bir Türk" dedi ve o anın görüntülerini paylaştı.

08 Şubat 2019 Cuma 12:48

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'lar, güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor.

Özellikle terör operasyonlarında etkinliğiyle, büyük başarılar elden edilen İHA'ların geliştirici ve üreticisi Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Seyir Defteri paylaşımıyla 2008 yılında, Şırnak'ta yaşadığı bir anısını paylaştı.

"Uçağın üstünden atlayan ilk adam"

Ensonhaber'in haberine göre Bayraktar, "Mini İHA envantere yeni girmiş. Hava kötü, İHA'ya acil ihtiyaç olduğundan gün kaybetmemek için otomatik iniş eğitimi yapıyoruz. Asker inerken uçağı havada yakalayacağını söylüyor. Uçan bir uçağın üstünden atlayan ilk adam. Ve tabii ki bir Türk." ifadeleriyle yaşanan olayın videosu yayınladı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:49
  1. Şırnak
  2. İHA
  3. SİHA
  4. selçuk bayraktar

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