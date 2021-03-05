Uçan gemi! Şok etkisi yaptı
İngiltere'de Falmouth bölgesinde çekilen bir fotoğraf dünyayı hayrete düşürdü.
İngiltere'de David Morris isimli şahsın Falmouth'da çektiği bir fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi.
Nadiren görülen bir optik illüzyon sonucu, gemi havada asılı duruyormuş gibi göründü.
Meteorolog David Braine, "Işığı büken özel atmosferik koşullar" nedeniyle bu fotoğrafın ortaya çıktığını söylüyor.
Yanılsamanın Kuzey Kutbu'nda yaygın olduğunu, ancak kış aylarında İngiltere'de "çok nadiren" ortaya çıkabileceği ifade edildi.