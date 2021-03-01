Uçan Fikirler Proje Yarışması başvuruları uzatıldı
İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Yetenek Kapısı Uçan Fikirler Proje Yarışması’na başvuruların 14 Mart’a uzatıldığını duyurdu.
İGA’nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada başvuruların yoğun talep üzerine uzatıldığı belirtildi. Açıklamada ‘İyi bir gelecek için fikirlerini paylaş’ sloganıyla başlayan İGA Uçan Fikirler Proje Yarışması’na başvuruların yetenekkapisi. org adresi üzerinden sürdüğü kaydedildi.