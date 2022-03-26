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Gündem 'Uçan araba' Diyarbakır'da
Gündem

'Uçan araba' Diyarbakır'da

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Diyarbakır'da görücüye çıktı. Baykar firması resmi hesabından paylaşımda bulunarak; "Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ Diyarbakır'da! CEZERİ ile buluşmak için adres Keçi Burcu" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 19:21:00 -
'Uçan araba' Diyarbakır'da

 YENİ AKİT / ANKARA 

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Diyarbakır'da görücüye çıktı. Baykar firması resmi hesabından paylaşımda bulunarak; "Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ Diyarbakır'da! CEZERİ ile buluşmak için adres Keçi Burcu" denildi.

"Açılışı Bakan Soylu yaptı"

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri; "El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergi" alanında vatandaşlarla buluştu. Serginin açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Önemli açıklamalarda bulunan Soylu, barış unsuruna dikkat çekti.

Gençler sergiye çok yoğun ilgi gösterince ziyaretçi akını gerçekleşti.

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