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Uçaktan 10 milyon dolar çıkınca iki ülke birbirine girdi

BAE, Somali’ye giden uçakta yaklaşık 10 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından yaşanan kriz üzerine Afrika ülkesinde 2014’ten bu yana yürüttüğü askeri eğitim programını sona erdirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
Uçaktan 10 milyon dolar çıkınca iki ülke birbirine girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Somali’ye giden uçakta yaklaşık 10 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından yaşanan kriz üzerine Afrika ülkesinde 2014’ten bu yana yürüttüğü askeri eğitim programını sona erdirdiğini açıkladı.

Devlet haber ajansı WAM, BAE’nin Somalili askerleri eğitmek için 2014’te Somali’de başlattığı askeri eğitim programını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. BAE’li yetkililer, Somali hükümetinin el koyduğu paranın Somali’nin yarı özerk bölgesi Putland’da eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini söyledi.

SOMALİ: ARTIK BİZ ÖDEYECEĞİZ

Somali İç Güvenlik Bakanlığı, 8 Nisan’da BAE’den gelen uçakta 9,6 milyon dolar nakit paranın ele geçirildiğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, paranın Somali’de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti. Somali hükümeti de BAE ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen, bundan sonra Somali ordusundaki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini açıklamıştı. Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursal Şeyh Abdurrahman, BAE’nin eğittiği askerlerin ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
  1. BAE
  2. Somali

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