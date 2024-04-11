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Dünya Uçakta kavga çıktı, Muğla yerine Belgrad'a indi!
Dünya

Uçakta kavga çıktı, Muğla yerine Belgrad'a indi!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 13:27:00 -
Uçakta kavga çıktı, Muğla yerine Belgrad'a indi!

Türkiye'ye iniş yapması gereken SunExpress uçağı, yolcu kavgası nedeniyle Sırbistan'a acil iniş gerçekleştirdi.

Türkiye'ye iniş yapması gereken SunExpress uçağı, yolcu kavgası nedeniyle Sırbistan'a acil iniş gerçekleştirdi.

Manchester'dan Türkiye'ye gelen bir uçak, uçakta başlayan yolcu kavgası nedeniyle Sırbistan'a iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

SunExpress uçağı 9 Nisan 2024 tarihinde yerel saatle 19.30 sularında Manchester Havalimanı'ndan havalanarak Türkiye'nin Dalaman şehrine inecekken Sırbistan'ın Belgrad şehrine inmek zorunda kaldı.

Polis iniş alanına operasyon düzenledi ve kavga eden yolcular tutuklandı.

UÇAKTA KÜFÜRLER DE HAVADA UÇTU

Bir FlightRadar fotoğrafı, Sırbistan'a inmek üzere daireler çizen uçağın yön değiştirdiğini gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada paylaşılan ve uçuş sırasında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir adamın başka bir yolcuyu işaret ederek küfrettiği görüldü. Tartışmanın büyüdüğü ve olaya bir kadının da dahil olduğu belirtildi.

SunExpress'ten The Sun'a yapılan açıklamada, "9 Nisan'da Manchester'dan Dalaman'a yapılması planlanan XQ505 sefer sayılı uçuşumuz, yolcu tartışması nedeniyle Belgrad'a divert etmek zorunda kalmıştır. Varışta problemli yolcular yerel polis tarafından uçaktan indirilmiş ve uçak yolcuların inişinden sonra Dalaman'a devam etmiştir. Yolcularımızın ve mürettebatımızın emniyeti ve güvenliği SunExpress için en yüksek önceliğe sahiptir" ifadelerine yer verildi.

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