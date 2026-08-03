Uçakta fenalaşan yolcuya Bakan Memişoğlu'ndan ilk yardım
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman ve Siirt programlarının ardından İstanbul'a dönen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta aniden fenalaşan yolcuya anında müdahale etti. Kabin ekibinin acil yardım çağrısı üzerine devreye giren Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, gerçekleştirdikleri ilk yardımla yolcunun sağlık durumunu kontrol altına aldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.
Kabin ekibinin, 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek, ilk müdahaleyi yaptı.
Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.