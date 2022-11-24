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Gündem Uçakta bomba ihbarı! Ankara'ya acil iniş yaptı
Gündem

Uçakta bomba ihbarı! Ankara'ya acil iniş yaptı

Varşova-Dubai seferini yapan yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı üzerine, uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 12:24:00 -
Uçakta bomba ihbarı! Ankara'ya acil iniş yaptı

Varşova-Dubai seferini yapan Fly Dubai Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı yapılmasının ardından saat 03.15'te Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

161 yolcunun indirilmesi ve bagajlarının boşaltılmasının ardından uzman ekip tarafından uçakta arama yapıldı.

Uçak, ihbarın asılsız olduğunun tespit edilmesiyle saat 06.47'de Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılarak seferine devam etti.

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