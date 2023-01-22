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Dünya Uçakta bomba alarmı! Atina'ya indi
Dünya

Uçakta bomba alarmı! Atina'ya indi

Polonya'dan havalanan bir uçağın bomba alarmı nedeniyle güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 20:08:00 -
Uçakta bomba alarmı! Atina'ya indi

Polonya'dan havalanan bir uçağın bomba alarmı nedeniyle güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, Polonya'nın Katoviçe kentinden Atina'ya gelen Ryanair'e ait uçakta 150'nin üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi.

Bomba alarmı veren uçağın yerel saatle 17.40'ta Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indiğinin aktarıldığı haberde, uçağa inişte Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği belirtildi.

Güvenlik tedbirleri çerçevesinde havalimanının uzak bir bölgesine inen uçağın iç alanının ve bagajların, yolcuların ayrılmasının ardından özel ekiplerce kontrol edileceği öngörülüyor.

 

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