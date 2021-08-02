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Gündem 'Uçaklar ne zaman gelecek?' diyen Akalın'a AB Türkiye Delegasyonu'ndan cevap
Gündem

'Uçaklar ne zaman gelecek?' diyen Akalın'a AB Türkiye Delegasyonu'ndan cevap

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, bu sabah, İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir uçağın Türkiye'de yaşanan yangınları söndürmek için geleceğini duyurduğu Twitter paylaşımına "Ne zaman?" diye soran şarkıcı Demet Akalın'a cevap veren bir tweet attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 22:33:00 -
'Uçaklar ne zaman gelecek?' diyen Akalın'a AB Türkiye Delegasyonu'ndan cevap

AB Türkiye Delegasyonu, bu sabahki Twitter paylaşımında İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir uçağın Türkiye'de yaşanan yangınları söndürmek için geleceğini duyurdu.

"AB, bu zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye’nin talebi üzerine "rescEU" filosundan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye" paylaşımını yapan AB Türkiye Delegasyonu'na "Ne zmzn???ne zmn???" diye soran Demet Akalın'a şu cevabı verdi:

"Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz. Bu vesile ile “bir kez daha” tüm Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AB bu zor zamanında Türkiye ile dayanışma içinde olmayı sürdürecektir."

Demet Akalın ise tweete şu yanıtı verdi:

"Ben ne diyeceğimi bilemiyorum sinirlerim alt üst ve bunu hiç unutmıcaz teşekkler ağlayarak teşekkür edebiliorum"

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