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Aktüel Uçaklar artık daha yüksekten uçmak zorunda kalabilir
Aktüel

Uçaklar artık daha yüksekten uçmak zorunda kalabilir

ABD Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi (NCAR) uzmanları, iklim değişikliği nedeniyle atmosferin en alt tabakası olan troposferin son 20 yılda 53 metre genişlediğini tespit etti. Hava ulaşımını da yakından etkileyen genişleme nedeniyle, uçakların türbülanslardan kaçınmak için daha yüksek irtifalara çıkmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:54:00 - 2021-11-17 18:58:29
Uçaklar artık daha yüksekten uçmak zorunda kalabilir

 

Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs iki yıldır dünyadaki en büyük kriz olarak görülse de, gezegeni tehdit eden iklim değişikliği her geçen gün ciddiyetini daha da hissettiriyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin Dünya’ya etkileriyle ilgili önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. ABD’de bulunan Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi (NCAR) uzmanları, iklim değişikliğinin atmosfer üzerindeki etkisini inceledi. Atmosferin en alt tabakası olan troposferdeki değişimleri mercek altına alan NCAR uzmanları, 2001-2020 yılları arasında katmanın 174 feet (53 metre) genişlediğini gözlemledi. 1980-2000 yılları arasında genişlemenin 164 feet olduğunu belirten uzmanlar, bu değişimlerin mevsimler ve sıcaklık üzerinde etkisi olabileceğini öne sürdü. Hava ulaşımını da yakından etkileyen genişleme nedeniyle, uçakların türbülanslardan kaçınmak için daha yüksek irtifalara çıkmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

 

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