Uçakla uydu arasında yerli haberleşme!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yürüttüğü iddialı projelerdeki yerli çözümleri artırmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Projelerde görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesi için arayışlarını sürdüren TAI, bir yandan da Türkiye’de oluşturulan kabiliyetlerden faydalanmak için farklı işbirliği modellerine başvuruyor.

TAI, bu kapsamda, yürüttüğü projelerin kritik bileşenlerinden haberleşme sistemleri için stratejik bir ortaklığa gitti. TAI, MMT Holding AŞ bünyesinde yer alan ve uzun süredir birlikte çalıştığı bilişim şirketi CTech’e ortak oldu.

Bu ortaklıkla, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirilecek, üretim, modernizasyon, sistem entegrasyonu ve benzeri alanlarda faaliyet gösterilecek. Söz konusu ortaklıkla bugüne kadar geliştirilen çözümlerin nitelikleri artırılacak.

TAI’nin yürüttüğü insansız hava aracı (İHA), Milli Muharip Uçak ve uydu projelerinde bu ortaklıktan çıkacak çözümlerden yararlanılacak.