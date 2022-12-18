Uçak köprüye sıkıştı

Hindistan’da hizmet dışı bırakılmış bir uçak Kerala şehrinden Haydarabad’a bir çekici yardımıyla götürülürken bir köprü altında sıkıştı. Airbus A320 yolcu uçağının köprü altına sıkışması trafiğin akışını engelledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre uçağın çıkarılmasına yardım etti. Uçağın köprünün altında sıkıştığını duyan çok sayıda kişi ise olay yerinde toplandı.

Uzun uğraşlar sonucu uçak sıkıştığı yerden çıkarıldı ve trafik normale döndü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.