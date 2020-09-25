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Aktüel Uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlanacak
Aktüel

Uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlanacak

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hazırlanan dosya bilirkişiye gönderildi - Kaptan pilot M.A'nın ev hapsi kaldırılarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:25:58 -
Uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kusur durumunun tespit edilmesi amacıyla bilirkişi raporu hazırlanacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Savcılık soruşturma kapsamında, sanıkların kusur durumunun belirlenmesi için 5 klasör ve CD'nin yer aldığı dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi.

Dosyanın ulaştığı 6 kişilik bilirkişi heyetine, raporun hazırlanması için 3 ay süre verildi.

Uçak içindeki konuşmaları çözümleyecek olan bilirkişiler, pistteki zeminle ilgili analiz yapacak, meteorolojik verileri, uçağın teknik donanımlarını ve pilotların iniş iradesini değerlendirecek.

- Kaptan pilotun ev hapsi kaldırıldı

Bu arada, geçtiğimiz mart ayında tutuklanan M.A hakkında, daha sonra tahliye edilerek getirilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulamasının kaldırıldığı öğrenildi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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