Uçak kalkışa geçti, acil çıkış kapısından atladı!
Yeni Zelanda'da bulunan Auckland Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcu, uçağın kakışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atladı. Polisten kaçmak istediği için uçaktan atladığı iddia edilen kişi yaralı olarak gözaltına alındı.
Yeni Zelanda'da bulunan Auckland Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcu, uçağın kakışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atladı. Polisten kaçmak istediği için uçaktan atladığı iddia edilen kişi yaralı olarak gözaltına alındı.
Yeni Zelanda'nın Auckland Havalimanında, uçağın kalkışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atlayan kişi yakalandı. Ülkede yayın yapan Stuff News'un haberine göre, polis yetkilileri, Auckland Havalimanında meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, bir yolcunun, uçağın kalkışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atladığı ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu eylemi, polisten kaçmak için gerçekleştirdiği düşünülen 28 yaşındaki kişinin, polis tarafından yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: A.A
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