Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı
Dünya

Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı

Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı

ABD'nin Colorado eyaletinde cuma sabahı meydana gelen özel uçak kazasında 2 genç milyoner ile 2 yakınlarının ölmesi şüpheli bulundu. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Colorado eyaletinde dağlık bölgede meydana gelen özel uçak kazasında dört kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında Tennessee merkezli Huskey Building Supply'ın üçüncü kuşak CEO'su Austin Huskey ile iş insanı Aaron Stokes ve ailesinden iki kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kansas City'den havalanan altı kişilik Epic E1000 tipi uçağın Bob Adams Havalimanı'na inişe hazırlandığı sırada bir kayak merkezi yakınlarındaki Emerald Dağı'na çarptığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölenler arasında geçen yıl LBM Journal'ın "40 Yaş Altı 40" listesine girmeyi başaran milyoner Austin Huskey, Shop Fix Academy'nin kurucusu ve otomotiv sektöründe binlerce küçük işletmeye danışmanlık yapan milyoner Aaron Stokes ile Stokes'un oğlu Jakson ve yeğeni Colin olduğu öğrenildi.

Uçağın pilotu hakkında bilgi yer almazken kazanın kesin nedeni de henüz belirlenmedi. Şüphe uyandıran kaza hakkında Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

 

