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Gündem Uçak bileti alanlar tam kapanmadan muaf mı? Uçak seferleri iptal mi? İşte tam kapanma yasakları
Gündem

Uçak bileti alanlar tam kapanmadan muaf mı? Uçak seferleri iptal mi? İşte tam kapanma yasakları

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Peki uçak bileti alanlar tam kapanmadan muaf mı? Seyahat edecekler tam kapanmadan muaf mı tutulacak? İşte İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 08:09:00 -
Uçak bileti alanlar tam kapanmadan muaf mı? Uçak seferleri iptal mi? İşte tam kapanma yasakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni korona tedbirlerini açıkladı. Peki ama uçak yolculuğu yapacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak mı? 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uçuşlar iptal mi? Önceden alınan uçak biletleri ne olacak?

Türk Hava Yolları (THY), Kabine Toplantısı sonrası alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararı alınan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uçuşlar yasaklandı mı?

Tam kapanma kararından sonra uçak seferleri iptal mi? Uçuşların son durumu için İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.'' dedi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi yayınlandı. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi için tıklayın

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