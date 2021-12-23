Uçak bilet fiyatları ne kadar? 2022’de uçak bilet fiyatları artar mı?

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katılıdığı canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız.” dedi.

Uçak bilet fiyatları artar mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçak bilet fiyatlarına ilişkin, “Havayolu için tavan fiyat konusunda havayolu şirketlerimizin böyle bir talebi var. Sabit bir ücret yok. O da değerlendirildi kendilerine bildirildi. Onlar da uygulayacaklardır." dedi. Ucuz bilet internet sitesinde yer alan bilgilere göre yurt için ucuz biletleri ile yurt dışı en ucuz uçak biletleri şu şekildi:

Yurt içi en ucuz uçak biletleri

Van - Trabzon uçak bilet fiyatı 17 Şubat 2022 113TL den itibaren

Trabzon - Van uçak bilet fiyatı 17 Şubat 2022 113TL den itibaren

Adana - Antalya uçak bilet fiyatı 09 Ocak 2022 209TL den itibaren

İzmir - Antalya uçak bilet fiyatı 15 Ocak 2022 209TL den itibaren

Antalya - İzmir uçak bilet fiyatı 20 Ocak 2022 209TL den itibaren

Antalya - Adana uçak bilet fiyatı 28 Ocak 2022 209TL den itibaren

Kütahya - İstanbul uçak bilet fiyatı 24 Aralık 2021 227TL den itibaren

Samsun - İzmir uçak bilet fiyatı 09 Ocak 2022 229TL den itibaren

İzmir - Hatay uçak bilet fiyatı 16 Mart 2022 229TL den itibaren

Yurt dışı en ucuz uçak biletleri

Ankara - Kiev uçak bilet fiyatı 25 Ocak 2022 462TL den itibaren

İstanbul - Milano uçak bilet fiyatı 24 Aralık 2021 499TL den itibaren

İstanbul - Yekaterinburg uçak bilet fiyatı 31 Aralık 2021 591TL den itibaren

İstanbul - Saraybosna uçak bilet fiyatı 28 Şubat 2022 597TL den itibaren

İstanbul - Mineralnye Vody uçak bilet fiyatı 20 Ocak 2022 603TL den itibaren

İstanbul - Batum uçak bilet fiyatı 21 Ocak 2022 647TL den itibaren

İstanbul - Üsküp uçak bilet fiyatı 01 Şubat 2022 647TL den itibaren

Milano - İstanbul uçak bilet fiyatı 30 Ocak 2022 657TL den itibaren

İstanbul - Hamburg uçak bilet fiyatı 01 Temmuz 2022 664TL den itibaren