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Medya Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan yere çakıldı
Medya

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan yere çakıldı

Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'ı terk etmek için uçağın tekerleklerine tutunan iki kişi uçak havalandıktan sonra yere çakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 12:02:00 - 2021-08-16 12:08:13

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Mehmet Koçyiğit

ALLAH zalimlerin belasını versin inşallah.
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