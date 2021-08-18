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Gündem Uçağın kanadında ilk uçan Afganlar değilmiş! İlk uçuşu bakın kim yapmış?
Gündem

Uçağın kanadında ilk uçan Afganlar değilmiş! İlk uçuşu bakın kim yapmış?

Afganistan Uluslararası Havalimanı’ndaki görüntüler tüm dünyanın gündeminde. Peki, benzer hadiseler daha önce yaşandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:28:00 - 2021-08-18 21:33:27
Uçağın kanadında ilk uçan Afganlar değilmiş! İlk uçuşu bakın kim yapmış?

Afganistan’dan ABD’nin yenilgiyi kabul ederek çekilmesi ve Taliban’ın ilerleyişi tüm dünyanın gündeminde. ABD’nin çekilme sürecinde en çok havaalanında paylaşılan görüntüler konuşuldu. Bazı Afganların uçağın kanatlarına tutunmaya çalışan görüntüleri ve kimilerinin hayatını kaybetmesi hala hafızalardaki yerini koruyor.

ABD’ye gitmek için uçağın kanatlarına veya iniş takımlarına tutunmaya çalışanların görüntüsü özellikle sosyal medyada “küçümseyici” bir bakış açısıyla ele alındı. Alttan alta işleyen bir milliyetçilikle "korkak Afganların" bunu hak ettiği ima ediliyordu.

Yapılan fiilin normalliği tartışmaya açık tabi ama “korkak Afgan” algısı ırkçı bir yaklaşımdan besleniyor. Uçağın kanatlarına veya iniş takımlarına tutunarak “seyahat etme” amacı güden Türklerin var olduğu gerçeğini hatırlatarak bu milliyetçi atmosferi biraz dağıtma ihtiyacı hissettik.

“Afganistan’da umutlar piste çakıldı!” başlıklı Hürriyet gazetesine ait haberde konunun uzmanı kişilerle görüşüldüğü belirtiliyor. Afganistan’dakine benzer hadiselerin daha evvel de yaşandığı ifade edilirken bazı örnekler veriliyor:

- 25 Ocak 2000’de Amerikan Northwest Havayolları’na ait bir DC-10’un iniş takımları yuvasına gizlenerek Amsterdam’dan New Jersey’e kadar uçan 38 yaşındaki Rıza Karadağ adlı Türk, donarak öldü.

- 27 Ocak 2003’te Paris-Şanghay seferini yapan Air France uçağının iniş takımında donan Onur Özüyaman ve Ramazan Karaçoban’ın cesetleri yere çakıldı.

- 2013’te British Airways’in İstanbul-Londra seferini yapan Airbus 320 uçağının iniş takımlarında ceset bulundu. Ölenin Hikmet Kömür olduğu belirlendi.

Uzman kişiler tarafından aktarılan bilgilerden anladığımız kadarıyla bu garip ve kimileri tarafından mizah malzemesi yapılan eylem “korkak Afganlara” ait bir davranış değil. Türkiyeliler de pekala sonu çok yüksek bir ihtimalle ölüm ile sonuçlanacak bu eyleme kalkışabiliyorlar. Irkçı önyargıların ne kadar içi boş şeyler olduğunu gösteren bir hadise daha!

Kaynak: Haksöz Haber

 

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Yorumlar

Türkbey

Akit sana yazıklar olsun ya. Gerçekten sizinle aynı tarafta olmaktan utanıyorum. Gün geliyor suriyelileri, gün geliyor kürtleri, şimdi de afganları savunmak için Türkleri gömüyorsunuz. Ayıptır ayıp...
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Ufuk

Eee sonuc olarak hepsi korkak ve aptal. Ben ülkeden kaçmıyorum ,kaçanlar düşünsün.
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