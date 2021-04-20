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Dünya Uçağın iniş takımlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
Dünya

Uçağın iniş takımlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Nijerya’dan Hollanda’ya gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 21:03:00 -
Uçağın iniş takımlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın Lagos kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Uçağın başkentteki Schiphol Havaalanı'na iniş yaptığını aktaran polis, “Lagos'tan (Nijerya) gelen bir uçağın iniş takımlarında bulunan ceset hakkında soruşturma yürütüyoruz” dedi.

Schiphol Havaalanı polisi ve adli tıp müfettişleri cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek üzere çalışmaya devam ediyor.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, cansız bedenin KLM havayolları uçağının iniş takımı bölümünde havaalanı teknik personeli tarafından bulunduğu ifade edilerek, kurbanın bir kaçak yolcu olduğu ve uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz Şubat ayında ise 16 yaşındaki Kenyalı bir çocuk, Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımlarına saklanarak, Nairobi'den sırasıyla İstanbul, Londra ve son olarak Hollanda’daki Maastricht Aachen Havalimanı'na gelmişti. Şans eseri hayatta kalan küçük çocuk, şiddetli hipotermi nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

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