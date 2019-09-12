0553 313 94 23

Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezince düzenlenen bilgi yarışmasında, "Turkish Delight" adlı 1940 model DC-3'ün ismini bilen 60 kişi, bu uçakla uçma imkanı buldu

12 Eylül 2019 Perşembe 13:41
Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bilgi yarışmasında, 1940 model DC-3 Douglas uçağının adını bilen 60 kişi, bu uçakla gökyüzünde gezinti yaptı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ö. Havacılık Müzesi envanterinde bulunan ve "Turkish Delight" ismi verilen DC-3 Douglas uçağı hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışma sonunda uçağın adını bilen 60 kişi, tesislere davet edildi. Daha sonra Güney Afrikalı pilotlar Philippus Vermeulen ve Barend Johannes Vermeulen idaresindeki DC-3 Douglas'la, on beşer kişilik gruplar halinde 60 kişiye uçuş deneyimi yaşatıldı.

Uçuşun ardından hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılara hediyeler verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:41
  1. DC-3 Douglas
  2. Eskişehir
  3. Sivrihisar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdivan’da okul kantinleri denetlendi
    1. Serdivan’da okul kantinleri denetlendi
    2. Şehzadeler Belediyesi zabıtasından..
    3. Boluspor'un Altay maçı hazırlıkları
    4. Muş’ta uyuşturucu operasyonu
    5. Tekirdağ’da tır ve kamyon dolusu arı..
    6. Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı..
    7. Tarsus Belediyesi, asfaltlama..
    8. Amed Sportif Faaliyetler’de bazı..
    9. Dünya Ralli Şampiyonası'nda deneme..
    10. Ahmet Hakan hakkında zorla getirme..
    11. İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
    12. Döviz satın alanlar yeminli ifade..
    13. Yunusemre Belediyesinden Muradiye..
    14. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    15. İstanbul’daki öğrencilere bir müjde daha
    16. Öte gezegende su buharına rastlandı
    17. Osmanlı’nın yaşama biçimini yansıtan..
    18. Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    19. Altınordu’da Erhan formayı sevdi
    20. Barzani'den yabancı yatırımcılara çağrı
    21. Gazi Akbıyık davasında karar çıktı,..
    22. Bingöl’de bir ayda 266 kişi istihdam..
    23. Paket süt ile yoğurt mayalanır mı?..
    24. Kurslara 'kota' geldi
    25. Facebook İstasyon Merkezi İstanbul’da..
    26. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    27. KKTC Başbakan Tatar: “Patlamadan..
    28. Bakan Turhan: “Farkındalığın..
    29. Sürücü kurslarında büyük değişiklik!..
    30. Michelin LTX Force, Türkiye..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı