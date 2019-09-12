Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezince düzenlenen bilgi yarışmasında, "Turkish Delight" adlı 1940 model DC-3'ün ismini bilen 60 kişi, bu uçakla uçma imkanı buldu

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bilgi yarışmasında, 1940 model DC-3 Douglas uçağının adını bilen 60 kişi, bu uçakla gökyüzünde gezinti yaptı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ö. Havacılık Müzesi envanterinde bulunan ve "Turkish Delight" ismi verilen DC-3 Douglas uçağı hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi yarışması düzenlendi. Yarışma sonunda uçağın adını bilen 60 kişi, tesislere davet edildi. Daha sonra Güney Afrikalı pilotlar Philippus Vermeulen ve Barend Johannes Vermeulen idaresindeki DC-3 Douglas'la, on beşer kişilik gruplar halinde 60 kişiye uçuş deneyimi yaşatıldı. Uçuşun ardından hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılara hediyeler verildi.

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