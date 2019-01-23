Uçağı kaybolan Sala'nın ses kaydı ortaya çıktı! 'Eğer 1 buçuk saat içinde...'

Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

Uzun yıllar Fransa'da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff'e giderken uçağı Manş Denizi'nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Rolan, Emiliano Sala'nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

"1 buçuk saate kadar mesaj alamazsanız..."

Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Diego Rolan,''Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda korktuğunu belirtmiş ve 'Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, beni arayacak birilerini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Korkuyorum' demiş'' ifadelerini kullandı.

Kayıtlarda Sala'nın, "Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Nantes'deydim ve burada işlerim vardı, işler asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum" dediği duyuluyor.