0553 313 94 23

Uçağı kaybolan Sala'nın ses kaydı ortaya çıktı! 'Eğer 1 buçuk saat içinde...'

Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e transfer olduktan sonra İngiltere'ye giderken uçakğı Manş Denizi'nin üstünde kaybolan yıldız futbolcu Emiliano Sala'nın ses kaydı ortaya çıktı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:25

Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

Uzun yıllar Fransa'da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff'e giderken uçağı Manş Denizi'nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Rolan, Emiliano Sala'nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

"1 buçuk saate kadar mesaj alamazsanız..."

Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Diego Rolan,''Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda korktuğunu belirtmiş ve 'Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, beni arayacak birilerini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Korkuyorum' demiş'' ifadelerini kullandı.

Kayıtlarda Sala'nın, "Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Nantes'deydim ve burada işlerim vardı, işler asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum" dediği duyuluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
  1. Emiliano Sala
  2. Emiliano Sala uçak kazası
  3. Emiliano Sala son dakika
  4. ses kaydı yayınlandı
  5. Diego Rolan
  6. Kaybolmadan önceki son konuşma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Malezya'ya ziyaret
    1. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden..
    2. Muhammed Salah'ın sosyal medya..
    3. Erzurumspor, Erhan Çelenk ile..
    4. Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!
    5. O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla..
    6. 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma..
    7. Akbank'tan Türkiye'nin ihracat..
    8. Fazıl Say'ın açıklamalarına destek..
    9. Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı..
    10. Trump'ın rakibi ABD'yi terk etti!..
    11. Karatede sezon Paris'te başlıyor
    12. Albayrak ve Hanedar eli boş geldi,..
    13. Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor
    14. Şişli'deki cinsel saldırı iddiası
    15. 1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16..
    16. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    17. Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!
    18. Endonezya'da bir deprem daha!
    19. CHP'liler imza topladı: İYİ Parti'ye..
    20. Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti