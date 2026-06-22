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Gündem Uçağı iniş yaparken lastiği patlamıştı! SunExpress'ten açıklama
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Uçağı iniş yaparken lastiği patlamıştı! SunExpress'ten açıklama

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Uçağı iniş yaparken lastiği patlamıştı! SunExpress'ten açıklama

SunExpress'ten lastiği patlayan uçağa ilişkin yapılan açıklamada "Uçakta bulunan 186 yolcu, güvenli bir şekilde ve normal prosedürler kapsamında uçaktan indirilmiştir. Uçak, gerekli teknik kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla incelemeye alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SunExpress, Stuttgart-Gaziantep seferini gerçekleştiren ve inişinin ardından lastiği patlayan uçaktaki 186 yolcunun güvenli şekilde indirildiğini, uçağın gerekli teknik kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla incelemeye alındığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 22 Haziran tarihli XQ1781 sefer sayılı Stuttgart-Gaziantep seferini gerçekleştiren TC-SPE tescilli SunExpress uçağında, inişin ardından lastik patlaması meydana geldiği belirtildi.

 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uçakta bulunan 186 yolcu, güvenli bir şekilde ve normal prosedürler kapsamında uçaktan indirilmiştir. Uçak, gerekli teknik kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla incelemeye alınmıştır.

SunExpress olarak yolcularımızın ve uçuş ekiplerimizin güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir."

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