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Eğitim Üç Üniversite Daha Online Eğitim Kararı Verdi
Eğitim

Üç Üniversite Daha Online Eğitim Kararı Verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-13 09:23:00 -
Üç Üniversite Daha Online Eğitim Kararı Verdi

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala üç üniversiteden daha online eğitim kararı geldi.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı üniversiteler Akademik takvimlerini açıklarken üç üniversite uygulamalı eğitimler haricinde çoğu bölümde online eğitime geçme kararı aldı. Açıklamalar rektörlüklerden geldi.

Malatya Turgut Özel Üniversitesi

Rektör Prof.Dr. Recep Bentli tarafından alınan bilgiye göre 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemini kapsamak suretiyle lisans ve önlisans düzeyinde eğitimlerin online yapılacağı ve online olacak bölümlerin 11. Eylül Pazartesi günü senato kararının yayınlanacağı belirtildi.

Adıyaman Üniversitesi

4 Eylül 2023 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet KELLEŞ başkanlığında toplanan Üniversitemiz Senatosunda 2023-2024 Akademik Yılı eğitim-öğretim süreci değerlendirilmiştir. Buna göre 6 Şubat tarihli depremler sonucunda şehrimizde meydana gelen olumsuzluklar, üniversitemize ait binaların ve dersliklerin etkilenme durumları, kampüsümüzdeki alt yapı problemleri, tamamlanan/devam etmekte olan yapım/onarım çalışmaları, akademik-idari personellerimizin barınma sorunları ve öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri olası zorluklar göz önünde bulundurularak 2023-2024 Akademik Yılı eğitim-öğretim sürecinin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bahar yarıyılı için daha sonra yeniden değerlendirme yapılarak öğrencilerimize ve kamuoyuna ilan edilecektir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Akademik Yılı eğitim-öğretim online yapılacak Online eğitim yapacak bölüm listesi için Üniversite'nin 7 Eylül duyurusundan ulaşılabilir.
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