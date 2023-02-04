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Dünya Üç ülkeden yeni anlaşma
Dünya

Üç ülkeden yeni anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ile Hindistan'ın, 'Üçlü İşbirliği Girişimi' adlı bir oluşum kurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 19:05:00 -
Üç ülkeden yeni anlaşma

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

BAE, Fransa ve Hindistan tarafından "Üçlü İşbirliği Girişimi"nin kurulduğuna dikkat çekilen haberde, bu girişimin, enerji ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği projelerinin teşviki, planlanması ve uygulanması için bir forum görevi üstlendiği vurgulandı.

Haberde, girişim sayesinde üç ülke arasında yakın işbirliği alanları, uyum, kalkınma ve ortak üretimin artırılması için çaba gösterilmesi ve üç ülkenin savunma güçleri arasında daha fazla işbirliği ve eğitim imkanları aranacağı kaydedildi.

Konuya dair atılacak adımların yol haritasının bakanlar tarafından çizildiğine işaret edilerek, Üçlü İşbirliği Girişimi'nin en belirgin alanları arasında teknolojik inovasyon, kültür ve salgın hastalıklarla mücadele gibi konu başlıklarının geldiği aktarıldı.

Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, BAE ziyaretinde Bin Zayid ile dün Abu Dabi'de bir araya gelmişti. İkili, görüşmelerinde stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğini ele almıştı.

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