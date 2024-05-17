  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

511 milyar varillik tarihi keşif! Her yerden fışkırıyor ama 'Çıkarılırsa büyük felaket bizleri bekliyor' demektir

Mazbatayı bahane edip sokaklara dökülen DEM Parti Van örgütünden şimdi de Kobani çağrısı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Cemaatçi misiniz?' sorusuna yanıt verdi: Beni her cemaate yazdılar ben...

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

Avrupa çıldırıyor: MİT o ülkeyi Sömürgeci Fransa'ya karşı örgütledi!

Ukrayna: "Şahed" tipi 20 İHA ile topraklarımıza saldırı gerçekleştirdi

Darbeci Çetin Doğan Bodrum'daki evine geldi!

Ak Partili Milletvekili uçakta böyle hayat kurtardı!

HÜRJET bayrama hazır! İlk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek
Dünya Üç Türk ABD ordusunu dolandırdı: FBI devreye girdi, ABD'yi karıştırdı! Ortaya çıkan kritik gelişmeler, tüm detaylar
Dünya

Üç Türk ABD ordusunu dolandırdı: FBI devreye girdi, ABD'yi karıştırdı! Ortaya çıkan kritik gelişmeler, tüm detaylar

Yeniakit Publisher
2024-05-17 21:20:00 - 2024-05-17 23:11:45
Üç Türk ABD ordusunu dolandırdı: FBI devreye girdi, ABD'yi karıştırdı! Ortaya çıkan kritik gelişmeler, tüm detaylar

ABD'de 36 yaşındaki Y.Ş. tarafından kurulan bir şirket, ABD ordusuna değeri 250 bin doları aşan parça tedarik etti. Yüz binlerce dolar kazandılar

ABD'de 36 yaşındaki Y. Ş. tarafından kurulan bir şirket, ABD ordusuna değeri 250 bin doları aşan parça tedarik etti. Şüphe üzerine incelenen parçaların, standartlara uygun olmadığı, Türkiye’den üretildiği ve kaçak yollarla ülkeye sokulduğu anlaşıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Mason Engineering Parts LLC isimli şirketin yöneticileri Y.Ş., M.Ö. ve O. Ş., ABD ordusuna ait araçlara malzeme satışı yapmak için sahte yetki belgesi hazırladı.

Yetki belgesinin kabul edilmesinin ardından uçak gemileri, denizaltılar, zırhlı araçlarla beraber ABD’nin en popüler savaş aracı olan Abrahams tankının parçalarının hassas tasarımlarına ulaşan ekip, parçaları Türkiye’de üretmeye başladı.

PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETTİLER

Nisan 2019’da başlayan bu ticaret aylarca sürdü. SÖZCÜ'den Hazar Dost’un edindiği bilgiye göre şirket, malzeme satışından 250 bin dolardan fazla para kazandı.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hassas çizimlere Türkiye’den erişen Türkler, parçaları Türkiye’de yapıp, ABD’de bulunan şirketin Türk sahiplerine gönderiyor, bu parçalarda bulunan Türkiye ibarelerini silip, ABD ordusuna teslim ediyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’den alınan para ise Türkiye’ye resmi transferle aktarılıyordu.

ŞÜPHE ÜZERİNE TEST YAPILDI: HAYATİ PARÇALAR YETERLİ KALİTEDE DEĞİL

Fakat ABD ordusunun ürünlerden şüphelenip test etmesi üzerine parçaların istenilen özellikte olmadığı anlaşıldı. Üstelik bu parçaların çalışmaması sistemlerin tamamını etkileyebilecek düzeydeydi.

SÖZCÜ'nün ulaştığı sanıklardan Y.Ş., dosyaların firari sanıkları M.Ö. ve O.Ş. tarafından kullanıldığını, söz konusu malzemelerden haberi olmadığını savundu.

250 bin doları geçen ticaretten haberi olduğunu fakat parayı Türkiye’ye gönderdiğini belirten Y.Ş., kendisinin bu işten para kazanmadığını söyledi.

FBI DEVREYE GİRDİ

FBI’ın da devreye girdiği soruşturmada Y.Ş. için ‘silah ihracat yasasını ihlal etme’, ‘ABD’yi dolandırmak’, ‘komplo kurararak yasa dışı para transferi yapmak’ suçlarından dolayı 150 yılı aşkın hapis cezası isteniyor.

Cezanın 6 Ağustos’ta açıklanması beklenirken Y.Ş. haricinde diğer iki sanığın Türkiye’de olduğu biliniyor.

Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

Yaşam

Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!
Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Yeni Kaledonya: Fransa, Azerbaycan'ı suçluyor! Dünya şokta
Yeni Kaledonya: Fransa, Azerbaycan'ı suçluyor! Dünya şokta

Dünya

Yeni Kaledonya: Fransa, Azerbaycan'ı suçluyor! Dünya şokta

Altın, dolar ve gümüş kurlarında şaşırtan hareketlilik...
Altın, dolar ve gümüş kurlarında şaşırtan hareketlilik...

Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş kurlarında şaşırtan hareketlilik...

O ilimizde petrol sondaj kuyusu açılacak
O ilimizde petrol sondaj kuyusu açılacak

Ekonomi

O ilimizde petrol sondaj kuyusu açılacak

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük
Gündem

Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın affıyla serbest kalan 28 Şubatçı Çetin Doğan, “Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı anayasal görevi geç de olsa yerin..
Selçuk Bayraktar, Fransa ve ABD'yi şok içerisinde bırakacak haberi verdi!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar, Fransa ve ABD'yi şok içerisinde bırakacak haberi verdi!

Fransa, ABD ve İsrail ile dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı (Bayraktar TB3) konusunda yarış içerisinde olan Baykar'dan rakiple..
Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı
Gündem

Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

Yaşanan başörtüsü düşmanlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalan cezalarını kaldırdığı 28 Şubat davası hükümlüleri eski generaller Erol Özkas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23