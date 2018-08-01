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Üç şüpheli intiharda Adnan Oktar izi!

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 30 yıl öncesine dayanan ve Türkiye’de gündem olan 3 intihar dosyası raftan yeniden indirildi. Türkiye güzeli Paşakay, Kalkavan ve Tınar intiharları için Oktar çetesinin baskı ve şantaj ipuçları araştırılıyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:12
Üç şüpheli intiharda Adnan Oktar izi!

İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gün geçtikçe örgütün iç yapısı ve karıştığı olaylar deşifre ediliyor. 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı da incelemeye alındı.

3 GENÇ KIZ ÖLDÜ

1988’de Kadıköy Kızıltoprak’ta 10. katta bulunan evlerinin balkonunda atlayan 18 yaşındaki Nil Kalkavan hayatını kaybetti. Soruşturmada genç kızın psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği belirtildi. Mali polisin raftan indirdiği dosya Oktar suç örgütü soruşturmasında yeniden incelenecek.

TÜRKİYE GÜZELİYDİ

2002’de 1995 Dünya Güzellik Yarışması yarı finalisti Ahu Paşakay, Arnavutköy Halil Paşa Yalısı’nda, kendisini elbise dolabına asarak intihar etti. Emekli konsolos Kaya Paşakay’ın kızı olan Ahu’nun ölümünde Oktar grubu ile bağlantısı olup olmadığı tekrar mercek altına alındı. İncelenecek bir diğer intihar olayı ise 2000’de Büyükçekmece’de evinde intihar eden Nuray Tınar.

OKTAR İÇİN POLİSİ TEHDİT EDEN MÜRİDE TUTUKLAMA

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonların ardından, Bahadır Köseoğlu Twitter’dan, “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapatmaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. O hareketi bir de bana yapmanı bekliyorum” paylaşımında bulundu. Köseoğlu Beşiktaş Bebek’te çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Köseoğlu, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve örgütün veya amacının propagandasını yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÖSEOĞLU AYNI POLİSE YAKALANDI

Bahadır Köseoğlu'nun Oktar’ın başını eğerek gözaltına alınmasına gönderme yapılarak aynı yöntemle gözaltına alınması dikkat çekti. Köseoğlu'nu götüren polis ise tehdit ettiği polis çıktı.

(Akşam)

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:12
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  6. Nuray Tınar

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