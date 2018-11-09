Üç markadan son model fırsatlar

Boydak Holding’in en hızlı büyüyen markaları İstikbal, Bellona ve Mondi, Furniture İstanbul Mobilya Fuarı’nda yerini aldı.

İstikbal 23 ürünüyle fuarda

İstikbal mobilya trendlerini belirleyen 23 farklı ürünüyle fuar süresince 8. Hall’de bin 200 metrekarelik alanıyla yurtiçi ve yurtdışından fuar katılımcılarıyla buluşuyor.

Bu yıl İstikbal yatak grubu ile de 6. Hall’de yeni yataklarının tanıtımını gerçekleştirdiği özel bir stand kurguladı. İstikbal yatak ürün grubunda geleceğin teknolojisi olan Graphene teknolojisi ile üretilen Graphene teknolojili ve 2019 yılında satışa çıkacak olan yeni yataklarını tanıtıyor.

İstikbal Avrupa’nın en büyük mobilya üreticisi olarak 2019 yılında da koleksiyonlarıyla mobilya sektörüne yön verecek. İstikbal 2019 mobilya koleksiyonu ile yemek odasından oturma grubuna, yatak odasına, yatak, tekstil ve halıya kadar, bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ürünlerini her kesimden kullanıcının beğenisine sunuluyor.

Bu yıl koleksiyonlarında krem tonlardan, dünyada trend renkler arasında olan Antrasit veya Lacivert gibi birçok farklı rengin kullanıldığı, klasik ürünlerden en modern tarzlara kadar her kesime eden tasarımlarını tüketicilerin beğenisine sunacak.

Bellona, tarzıyla konuşuluyor

Ev modasında farklı tasarımları, çeşitliliği ve fonksiyonelliği ile müşterilerine her zaman zevkli alternatifler sunan Bellona, mobilya sektörünün en büyük fuarı olan Furniture İstanbul Mobilya Fuarı’na 40’ın üzerinde yeni ve farklı ürünüyle katılım sağlayacak.

Bellona ürünlerinde tasarım, fonksiyonellik ve şıklığı en iyi şekilde harmanlıyor. Kendisini daima yenileyen bir marka olarak, sektörde yenilik ve değişimin öncüsü olmaya devam ediyor.

2019 yılı için hazırlanan yeni Bellona koleksiyonlarında dünya trendlerini yakından takip ederek hem Türkiye’deki hem de dünyanın çok farklı ülkesindeki tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılayacak hatta ötesine taşıyacak kaliteli ve yenilikçi mobilyalar sunmayı amaçlıyor.

Fuar çalışmalarında da buradan hareketle birbiriyle konsept olan 5 farklı serinin de dahil olduğu 40’dan fazla ürün ile bu fuara katılıyor. Bunun yanında Türkiye’nin en büyük yatak üreticilerinden biri olarak fuardaki yatak standıyla, yatak ve tekstil ürünlerinde de en yeni modellerinin lansmanını gerçekleştiriyor.

Mondi'den tekno genç odası sürprizi

Mobilya sektörünün zirvesinde yer alan Boydak Holding’in en hızlı büyüyen markası olan Mondi, Furniture İstanbul fuarında Hall-4‘deki mobilya standı ve Hall-6’daki yatak – ev tekstili standı olmak üzere iki farklı standda ziyaretçileri ile buluşuyor.

İstanbul mobilya fuarındaki standlarında en yeni mobilya koleksiyonları, yeni yatak ve ev tekstili serileri, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçilere tanıtımı yapılıyor.

Mondi Mobilya standlarında Armada Koltuk Takımı, yemek odası ve yatak odası konsepti ile Tekno Genç Odası ön plana çıkıyor. Genç hedef kitlede hem kız, hem de erkeklerin tercih edebileceği Tekno Genç Odası, gençlerimizin ihtiyaçlarından ilham alınarak tasarlandı. Gençlerin cep telefonu ve tabletleri ile kullanabileceği bluetooth ses sistemi ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Tekno Genç Odası teknolojik alt yapısının yanı sıra beyaz ve soft mavi renk kombinasyonu ile şık bir tasarıma sahip. ‘Yaşamınızın 3’te1’i bize emanet’ diyerek kaliteli bir uyku ihtiyacının önemini vurgulayan Mondi, Hall-6’da yer alan yatak ve ev tekstili standı ile Cooler özellikli yataklar ve doğal ev tekstilleri ön plana çıkacak.