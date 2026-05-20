Üç maaşlı skandal! İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isme belediyelerden servet akıyor!

CHP'de, bu kez de yerel yönetim kadrolarındaki "birden fazla maaş" ve harcama iddiaları patlak verdi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın, aynı zamanda İSKİ'de Genel Müdür Yardımcısı olduğu ve İBB iştiraki BELTUR'dan da yüksek tutarda huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla çalkantılı bir süreçten geçen ana muhalefet partisinde, kamu kaynaklarının belirli isimlere peşkeş çekildiğine yönelik tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

BİR KOLTUĞA ÜÇ KARPUZ: SUAT YILDIZ’IN AKILALMAZ MAAŞ ZİNCİRİ

Parti tabanında ve kamuoyunda büyük rahatsızlık uyandıran son bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu’nun en güvendiği bürokratlardan biri olan Suat Yıldız’ın kamusal kurumlardaki çoklu görev ve maaş ağı deşifre oldu. Resmi kayıtlara göre İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ile İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturan Yıldız’ın, 16 Temmuz 2024 tarihinde bizzat Ekrem İmamoğlu’nun onayıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreterliği görevine de getirildiği saptandı.

Tek bir bürokratın böylesine devasa bütçeli ve sorumluluk gerektiren iki ayrı kurumun yönetimini aynı anda elinde tutması, liyakat ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

AYLIK 420 BİN LİRA KAZANÇ: KURUMLARIN İNTERNET SİTELERİ DE DOĞRULADI

Siyaset ve bürokrasi kulislerine bomba gibi düşen finansal detaylara göre, Suat Yıldız’ın kurumların kasasından her ay adeta bir servet kazandığı iddia ediyor. Paylaşılan harcama ve bordro iddialarında Yıldız’ın, TBB Genel Sekreterliği makamından aylık 120 bin lira, İSKİ’deki üst düzey genel müdür yardımcılığı görevinden ise 150 bin lira net maaş aldığı ileri sürüldü. Vurgunun boyutunun bununla da sınırlı kalmadığı, İBB iştiraklerinden BELTUR'un yönetim kurulu başkanvekilliği koltuğunu da işgal eden Yıldız’ın, bu kurumdan da aylık 150 bin liralık "huzur hakkı" adı altında ek kazanç sağladığı bildirildi.

Bu üçlü mekanizma sayesinde Suat Yıldız'ın cebine giren aylık toplam gelirin 420 bin lirayı bulduğu iddiaları, her üç kurumun da resmi internet sitelerindeki yönetim şemaları ve güncel biyografilerle net bir şekilde tescillendi.

5 YILDIZLI OTEL FATURALARI TBB BÜTÇESİNE KESİLMİŞ İDDİASI

Suat Yıldız'ın üç farklı kurumdan elde ettiği astronomik aylık kazançlar, sadece kamuoyunun değil, CHP içerisindeki muhalif grupların da çok sert tepkisini çekti.

Partili kaynakların savcılık ve müfettiş incelemelerine sunduğu vahim iddialara göre Yıldız, resmi görevleri bahane ederek her hafta İstanbul ile Ankara arasında yoğun bir seyahat trafiği yürütüyor. Ankara’ya ayak bastığında TBB bünyesinde bulunan ve kamu görevlilerine tahsis edilen ücretsiz konaklama tesislerini kullanmayı reddeden genel sekreterin, şehrin en pahalı 5 yıldızlı lüks otellerinde konakladığı öne sürüldü.

Yıldız’ın lüks otel konaklama faturaları, vip ağırlama giderleri ve haftalık uçak biletlerinin tamamını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına tahsisli bütçeden ödettiğinin saptanması üzerine, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin söz konusu harcama kalemlerini geriye dönük incelemek üzere harekete geçeceği öğrenildi.