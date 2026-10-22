Üç kişi nasıl öldü?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Tedbir almamak ve dikkatsizlik ölüm sebeplerindendir.

Tatiliniz zehir olmasın.

Geçtiğimiz hafta Antalya’da üç kişi boğularak vefat etmişti. Bilirkişi raporlarında bu vefatlar incelendiği zaman kök sebebin işverenlerin yeterli tedbirleri almadığı veya vefat edenlerin dikkatsizliği görülmektedir. Cankurtaranların sayı olarak yetersiz olduğu, teknik ekipman olarak eksik oldukları, can kurtaran kulelerinin uygunsuz yerde bulunduğu görülmektedir.

Manavgat Kumköy’de deniz kıyısındaki iki otelin plajlarının kesiminde bir kişinin denizde yüzerken hareketsiz kaldığı görülüyor.

Müşteriler koşup çıkartıyorlar. Kalp masajı yapmaya çalışıyorlar. Sonra cankurtaran geliyor. Hastaneye kaldırılıyor ve vefat ediyor.

Olayı görmesi gereken cankurtaran olay mahalinde uzakta ve kalabalığı görerek geliyor. Cankurtaran kulesi sahilden 80 metre geride ve önlerinde şezlonglar var.

Kontrol etmesi gereken yeri net göremiyor. Ayrıca geçiş koridoru olmadığı için olay mahaline ulaşmak da zor olmuştur.

Bir başka olayda kemer Beldibi’nde sahili ortak kullanan iki otel cankurtaranlarından bir tanesi görev günü gelmemiş, izinliymiş. Yerine yenisini de göndermemişler.

Vefat eden şahıs denizde bir anda çırpınmaya başlıyor. Müşterilerden bir tanesi cankurtarana gidiyor. Şahsı gösteriyor.

Adamı kurtarmak için başka birisini de kişinin yanına gidiyor. Cankurtaranla beraber kıyıya çıkartıyorlar. Masaj yapıyorlar. 112 ile hastaneye gidiyor ve vefat ediyor.

Cankurtaran olayı görmesi gerekirken başkalarının uyarısıyla görüyor. Görüş alanı da uygun değildir.

Kundu‘da bir otelde normal havuz derinliği 1.45 metre, ancak bir bölümü 2.05 metre.

Havuzda tek cankurtaran var. Uyarı ve ikaz yazıları yeterli değil. Bu iki havuz arasında geçiş rahatlıkla yapılabiliyor. Vefat eden kişiye müdahale geç yapılıyor ve boğuluyor.

Bu işyerlerinde elbette işverenlerinde kusuru olabilir. Ancak buraları denetleyen kamu kurumlarının da hizmet kusuru vardır.

Kalın sağlıcakla,