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Dünya Üç İsrail askerini öldürüp şehid olan Mısır askeri'nin kimliği açıklandı
Dünya

Üç İsrail askerini öldürüp şehid olan Mısır askeri'nin kimliği açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 13:46:00 -
Üç İsrail askerini öldürüp şehid olan Mısır askeri'nin kimliği açıklandı

Mısır-İsrail sınırında 3 İsrail askerini öldüren ve daha sonra çıkan çatışmada şehid olanMısır sınır muhafızının 23 yaşındaki Muhammed Salah İbrahim olduğu açıklandı.

İsrail'den Sina Yarımadası'na açılan Nitzana Sınır Kapısı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir karakola saldırı düzenleyen Mısır güvenlik gücü mensubunun kimliği açıklandı.

Mısır'dan İsrail içerisine sızan ve 3 İsrail askerini öldüren Mısır sınır muhafızı mensubunun 23 yaşındaki Muhammed Salah İbrahim olduğu belirtildi.

İsrail askerlerini öldüren İbrahim'in yakınlarına göre, Mısır sınır muhafızının askerlik hizmeti yakında sona erecekti.

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, bir polisin uyuşturucu kaçakçılarını kovalarken sınırı geçtiği ve ardından İsrail askerlerinin ateş açması sonucunda çıkan çatışmada 3 İsrail askerinin ve söz konusu polisin öldüğü iddia edilmişti.

Öte yandan Mısır'ın İsrail askerlerini öldüren Muhammed Salah İbrahim'in cenazesini İsrail'den istediği, cenazenin kısa süre içerisinde Mısır tarafında verileceği kaydedildi.
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İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer saldırıyı düzenleyen Mısır güvenlik personeli İbrahim'in cenazesini Mısır makamlarına teslim etti.

Kaynak: Mepa News

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