Sabah yazarı Mahmut Övür, ‘İP’de ipler kopuyor’ başlıklı yazısında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener veya yardımcısı Koray Aydın, hiçbir şey olmamış gibi davransa da arka arkaya gelen istifaların, partide moralleri altüst ettiğini söyledi. Partideki asıl sorunu, iç siyasi yapıdaki uyumsuzluk ve birbiriyle çelişkili birçok grubun bulunmasına bağlayan Övür, bu teşhisi koyanlardan birinin de İyi Parti’nin kuruluş aşamasında Akşener ismini öne çıkartan eski milletvekili ve MHP genel başkan yardımcısı Nazif Okumuş olduğunu kaydetti. Övür, Okumuş’un sözlerine şöyle yer verdi:

"Seçim sonrası ortaya çıkan fotoğraf, İyi Parti'nin akıbeti açısından maalesef düşük doğum gibi... Parti içinde üç grup var. Bunların bir arada durma ihtimali de yok. Eski DYP'den gelenlerle, bürokrasiden gelen birkaç isim daha şimdiden Erdoğan'ın çekim merkezine girmişler."

"ÜÇ HİLAL’E KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR"

Sonra sözü, İP içinde MHP il başkanları ve yöneticilerinden oluşan ikinci gruba getiriyor ve onların ruh halini de şöyle anlatıyor:

"Bunlar Ülkücülüğün MHP'de bittiğini belirtip, Bahçeli'yi teslim olmakla itham ediyorlardı. Şimdi ise roman yazıp heyecanlanacak derecede üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar." Gelelim son gruba... Okumuş'a göre İP içindeki son grup, "Bahçeli ile didişip, dövüşüp ayrılanlar"dan oluşuyor. Onlardan bazılarını "sahnenin usta oyuncusu" olarak yorumlayan Okumuş şöyle diyor: "Bunlar birbirinden hiç hazzetmez. İyi Parti'nin mecburi iskâncısıdırlar.

"BÜYÜK BİR DÜŞ KIRIKLIĞI"

Onları ne Bahçeli ne de başka bir parti asla almaz. Birkaçı hazineden gelecek parayla gül gibi geçinip gideceklerini ve namerde muhtaç olmadan partiyi sosyal medya kurnazlıklarıyla ayakta tutabileceklerini düşünüyor." Okumuş'un son sözü İP'in geleceğiyle ilgili: "Büyük bir düş kırıklığı ve tek seçimlik parti... Yeni bir seçimde lup'la ancak fark edilir."