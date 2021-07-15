Üç dilde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu!

ABD destekli FETÖ darbe girişiminin 5’nci yıldönümünde Midyat ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

15 Temmuz şehidi Velid Bekdaş’ın kabri ziyaret edilmesinin ardından Hacı İsa Cengiz Camii'nde ilçe Müftülüğünce Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehidlerin ruhu için Türkçe, Arapça ve Kürdçe Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Okunan hatmi şeriflerin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Cami çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, 15 Temmuz kalkışmasının Allah’ın inayeti ve milletin direnişiyle akamete uğratıldığını söyledi.

Dundar, “15 Temmuz 2016’da aziz milletimize, devletimize, birlik ve beraberliğimize FETÖ terör örgütü tarafından yapılan hain kalkışmanın, darbe girişiminin 5’nci yıldönümüdür. Bugünün unutulmaması adına aziz milletimizin her daim uyanık olmasına ve hiçbir mukaddesatın suiistimalcilerine fırsat vermemesi adına biz bugün tekrar o meşum gecenin seneyi devriyesinde milletimizle tekrar şehidlerimizi anıyoruz. Şehidlerimiz için Kur’an-ı Kerim ve mevlid okuyoruz. Bu akşam da bu anlamda bir program düzenliyoruz.” dedi.

"Bu coğrafya sürekli çatışma ve ihanetlere sahne olmuştur." diyen Dundar, şunları kaydetti:

"Ama bu aziz millet, hiçbir zaman birliğinden beraberliğinden ve dirayetinden vazgeçmemiştir ve vazgeçmeyecektir. Bunu 15 Temmuz kalkışmasında tüm dünyaya göstermiştir. Bundan yüzyıl öncede kurtuluş savaşımızda da yine yek vücut olarak hainlere ve düşmanlara karşı, bu aziz vatanı bölmeye çalışanlara karşı mücadelesini vermiş ve muvaffak olmuştur Allah’ın izniyle. Beş yıl önce de yine aynı şekilde Allah’ın inayeti ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde aziz milletimizin direnişiyle yine hainlere fırsat verilmedi ve inşallah bundan sonra aziz milletimiz, kadim coğrafyamız, kadim ülkemiz, devletimiz bir daha böyle meşum hadiselerle meşgul olma durumunda kalmaz ama kaldığı vakit de inşallah aziz milletimiz tarafından ve kadim devletimiz tarafından gerekli cevabı alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu uğurda tüm şehidlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."