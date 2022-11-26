Üç-beş yıl kendine gelemez artık! Ne oldu, rengin soldu Mustafa Sarıgül

Siyaseti ayağa düşürüp alay konusu olan Mustafa Sarıgül'e bir tepki de Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan geldi. "Onun utanmasına gerek yok, kendisini ciddiye alanlar utansınlar. Meclis'e adam mı seçeceğiz, Erşan Kuneri'ye oyuncu mu?" diye soran Ardıç, şunları kaydetti:

"Biraz Nejat Uygur'dan esinlenmiş, biraz Levent Kırca'dan, ama daha çok da Kemal Sunal'dan!

Kendisi söylüyor.

Onun utanmasına gerek yok, kendisini ciddiye alanlar utansınlar. Meclis'e adam mı seçeceğiz, Erşan Kuneri'ye oyuncu mu?

Kimden söz ediyoruz?

Mustafa Sarıgül'den!

Üstad bir "Tiktok fenomeni" olmaya hevesleniyor.

Gerçi yaşı geçti ama... Bakarsın etkilenecek ergen bulunur... Tabii bunun bir anlamı olması için önce "Sarıgülcü ergenlerin" oy verecek yaşa ulaşmaları gerekiyor.

Acı acı yakınmış: "Televizyonlara çıkıyorum iniyorum, sokağa çıktığımda kimse ilgilenmiyor."

Çare olarak "sosyal medyaya takılmayı" bulmuş. Aslında ne yapıp yapıp "Dark" ya da "1899" gibi dizilerde bir rol kapmalıydı...

Yabancı dili yok ama nasıl olsa orada her türlü lisan konuşuluyor, bir de Türkçe olurdu, fena mı?

Instagram'a bakmış, hiç etkili değilmiş.

Twitter da etkili değilmiş.

Mesajlarını "geniş halk kitlelerine" ulaştırmak istiyor, Tiktok'u seçmiş.

Çünkü "okumuş cahilleri" etkilemek mümkün olmuyormuş.

Tiktok'ta 700 bin "okumuş da okumuş" takipçisi varmış, 25 milyonluk bir kitle içinde... Bravo, hepsi ona oy verse, tabii hepsi aynı seçim çevresinde otursa, 10 milletvekili falan eder.

Ama önce yüzde 7'yi geçmek şartıyla.

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Herkesin gördüğü basit gerçek şudur:

Mustafa Sarıgül ve partisi (partisinin adı neydi yahu?) Meclis'e giremez.

Öyleyse neden bu komiklikler?

"Her şeyi organik yapıyorum" demiş, anlayan varsa bana da anlatsın. Herhalde mitinglerde pilav üstü organik tavuk dağıtmayı düşünmüyor. En iyisi bunu da "online" yapmak! Sarıgül aklındaysa kapında. Oyları da kuryeye verirsiniz, o YSK'ya ulaştırır.

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"İktidara az da olsa bir zarar veririz" umuduyla Sarıgül'ün reklamını yapanlar akıntıya kürek çekiyorlar.

Sarıgül'ün az buçuk oy alsa bile bu oyları CHP'den tırtıklayacağını görmüyorlar. Belki İyi Parti'den bir kontenjan kapar, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Uysal'ın da yapacakları gibi, mesele kalmaz."