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Üç aylarda oruç tutulur mu? | Üç aylar orucu

Üç aylarda oruç tutulur mu sorusu, Hicri takvime göre üç aylardan ilki olan Recep ayına günler kala birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen birçok Müslümanın merakla araştırdığı üç aylarda oruç tutulur mu sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi. Peki, üç aylar içerisinde oruç tutulur mu? Üç aylar orucu ne zaman tutulur? İşte konuya dair detaylar...

05 Mart 2019 Salı 18:37
Üç aylarda oruç tutulur mu? | Üç aylar orucu

Üç aylarda oruç tutulur mu sorusu, Hicri takvime göre üç aylardan ilki olan Recep ayına günler kala birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen birçok Müslümanın merakla araştırdığı üç aylarda oruç tutulur mu sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi. Peki, üç aylar içerisinde oruç tutulur mu? Üç aylar orucu ne zaman tutulur? İşte konuya dair detaylar...

Üç aylarda oruç tutulur mu? | Üç aylar orucu

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

Üç aylarda nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:37
  1. Üç aylarda oruç tutulur mu
  2. Üç aylar orucu
  3. Üç aylar orucu ne zaman tutulur
  4. Üç aylarda nasıl niyet edilir?

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