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Üç Aylar ne zaman ne zaman başlayacak? 2019 Regaip Kandili ne zaman hangi gün?

Üç Aylar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları dinimizce mübarek aylardır. Peki, Üç Aylar bu yıl ne zaman başlayacak? 2019 Regaip Kandili ne zaman hangi gün?

27 Şubat 2019 Çarşamba 05:13
Üç Aylar ne zaman ne zaman başlayacak? 2019 Regaip Kandili ne zaman hangi gün?

Üç Aylar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları dinimizce mübarek aylardır. Peki, Üç Aylar bu yıl ne zaman başlayacak? 2019 Regaip Kandili ne zaman hangi gün?

2019 Üç Aylar ne zaman ne zaman başlayacak?

Üç aylar bu yıl 8 Mart 2019'da (1 Recep) başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayı da 6 Mayıs’ta başlayacak.

2019 Regaib Kandili ne zaman hangi gün?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan Regaib Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisi olma şerefini taşımaktadır. İhsanın ve hayrın bol olduğu gece olan Regaib Kandili, bu yıl 7 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

Regaib gecesi, bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Bu gece kurtulacak olanlar da, bu geceye ve bu gecede ibadetlere rağbet edecek olanlardır.

Regaib Kandili önemi nedir?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

Üç Aylar'ın dindeki yeri nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 05:13
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