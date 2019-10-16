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Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç aylar başlangıç tarihi

Halkımızın üç aylar olarak ifade ettiği mübarek recep, şaban ve ramazan ayları öteden beri dini hayatımızda çok önemli yer tutan zaman dilimleridir. Bu ayların önümüzdeki yıl ne zaman idrak edileceği pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte 2020 üç aylar başlangıç tarihi...

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:21
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç aylar başlangıç tarihi

Halkımızın üç aylar olarak ifade ettiği mübarek recep, şaban ve ramazan ayları öteden beri dini hayatımızda çok önemli yer tutan zaman dilimleridir. Bu ayların önümüzdeki yıl ne zaman idrak edileceği pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2020 üç aylar başlangıç tarihi...

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir. İslam, her türlü bidat ve hurafeyi yasaklamıştır. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda işte 'Kandil gecesinde şu kadar namaz, şu kadar zikir, şu kadar tesbihat' gibi ifadeler doğru değil. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur’an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:21
  1. Üç aylar ne zaman başlayacak?
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