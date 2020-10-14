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İSLAM Üç aylar ne zaman 2021
İSLAM

Üç aylar ne zaman 2021

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 yılının son aylarına girilir girilmez pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman 2021 | Üç aylar ne zamana denk geliyor? | Üç aylar başlangıç | Üç aylar hangi aya geliyor 2021

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:30:00 -
Üç aylar ne zaman 2021

Üç aylar 2021 | 2020 yılının son aylarına girdiğimiz dönemde pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, üç aylara ne kadar kaldığını araştırıyor. Üç aylar ne zamana denk geliyor 2021?

Üç ayların hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar olarak tabir edilen kullanım Recep, Şaban ve Ramazan ayını ifade eder. Söz konusu bu üç ay son derece önemli ve mübarektir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan dışında hiçbir ayın tamamında oruç tutulmaz. Efendimizin recep ve şaban aylarında nafile oruç tuttuğu kaynaklarda yer alır. Zorunlu olmamasına rağmen recep ve şaban aylarında sağlığı yerinde olan kişilerin nafile oruç tutabileceği Diyanet açıklamalarında yer alıyor.   

Üç aylar ne zaman 2021

2021 yılı için üç ayların ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri’nin resmi internet sitesinde yer alıyor. Üç aylar 13 Şubat Cumartesi 2021’de başlayacak. Regaib kandili ise 18 Şubat Perşembe 2021'e denk geliyor.

 

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