2019 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde vatandaşlar 2020 yılı resmi tatiller takvimini şimdiden araştırmaya başladı. Peki ama üç aylar ne zaman? 2020 üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

İbadetlerine yön vermek isteyenler 11 ayın sultanı Ramazan ile son bulacak olan üç ayları merak ediyor. 2020 yılı itibariyle 3 aylar, 25 Şubat Salı günü, Receb ayı ile başlayacak. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 23 Mayıs 2020 ile birlikte üç ayların son günü yaşanacak.

Ramazan 2020 Başlangıç: 24 Nisan Cuma

Ramazan 2020 Bitiş: 23 Mayıs Cumartesi