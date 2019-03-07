Üç aylar için hazırlandı! İzlenme rekorları kırıyor

Regaip Kandili'nin müjdeleyicisi olduğu Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, yarın başlıyor.

Müslümanlara oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Kazakistanlı medya kuruluşu Saf Media'nın üç aylar için özel hazırladığı video büyük beğeni aldı.