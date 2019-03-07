0553 313 94 23

Üç aylar için hazırlandı! İzlenme rekorları kırıyor

Regaip Kandili'nin müjdeleyicisi olduğu 'rahmet ve bereket mevsimi' üç aylar için hazırlanan video, izlenme rekorları kırıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 20:23

Regaip Kandili'nin müjdeleyicisi olduğu Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, yarın başlıyor.

Müslümanlara oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Kazakistanlı medya kuruluşu Saf Media'nın üç aylar için özel hazırladığı video büyük beğeni aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:23
  1. Regaip Kandili
  2. Recep ayı
  3. Şaban ayı
  4. Ramazan ayı
  5. Kur’an-ı Kerim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Messi 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı'na davet edildi
    1. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    2. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    3. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    4. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    5. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    6. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
    7. Frank Hoogerbeets yine bildi!..
    8. Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan..
    9. ABD’li General Votel : “Suriye’den..
    10. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de
    11. Eminönü’nde otomobil denize uçtu
    12. Eminönü'nde otomobil denize düştü
    13. Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
    14. Şanlıurfa'daki terör propagandası..
    15. 45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç..
    16. Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı: 4..
    17. GÜNCELLEME- "Gezmek için" otomobil..
    18. "31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak"
    19. Sınırdan acı haber geldi! 1 asker şehit
    20. Bakan Çavuşoğlu: "CHP üzerinden PKK,..
    21. Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem
    22. Marmara Denizi’nde yapay resiflerle..
    23. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    24. Kardan yolu kapanan köydeki hasta..
    25. Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu..
    26. Ülkenin en agresif hakemi Fırat..
    27. Böbrek hastaları için gitar çalıp,..
    28. Eminönü'nde otomobil denize uçtu!
    29. Bekçiler Kahramanmaraş’ta ilk..
    30. AK Parti'nin Siirt mitingi
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı