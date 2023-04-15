UBS’ten analiz: Fiziki gümüş harekete geçti! Herkesin gözü altında ama gümüşten sürpriz tehdit var: Ralli yapıyor

UBS, gümüş fiyatının yükselmeye devam etmesini bekliyor.

UBS, ABD dolarında zayıflama ve Fed’in olası faiz indiriminin değerli metallere olan ilgiyi artırmasıyla birlikte gümüş fiyatının bu yıl yükselmeye devam edeceğini öngördü.

New York’ta işlem gören vadeli kontratların bu yıl yüzde 8 artarak 25,99 dolar/ons seviyesinden işlem gördüğüne işaret eden UBS Stratejisti Dominic Schnider, fiyatların yüksek kalmaya devam etmesini ve gümüş fiyatının aralık ayına kadar 29 dolara çıkmasını bekliyor.

Schnider, mart ayı başındaki geri çekilmeden bu yana gümüş fiyatının yüzde 30 civarında arttığına işaret ederken aynı dönemde altın fiyatının yüzde 12 arttığına dikkat çekti.( borsatek)

UBS, ABD dolarında zayıflama ve ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indiriminin değerli metallere olan ilgiyi artırmasıyla birlikte gümüş fiyatının bu yıl yükselmeye devam edeceğini öngördü.

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ALTIN/GÜMÜŞ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Altın/gümüş 2022’nin en düşük seviyesini 27 Aralık’ta 74,62 ile gördü. 2023’te yükselen değer 10 Mart’ta 91,90’a çıktı. Ancak son haftalarda gümüşteki yükseliş oranının daha fazla olması nedeniyle değer hızla geriledi. Bugün 78,62 ile Ocak sonrası en düşük seviye görüldü.

GÜMÜŞ FİYATLARI ARALIK’TA O RAKAMI GÖREBİLİR

New York'ta işlem gören vadeli kontratların bu yıl yüzde 8 artarak 25,99 dolar/ons seviyesinden işlem gördüğüne işaret eden UBS stratejisti Dominic Schnider, fiyatların yüksek kalmaya devam etmesini ve gümüş fiyatının Aralık ayına kadar 29 dolara çıkmasını bekliyor.

YÜZDE 30’LUK YÜKSELİŞ

Schnider, Mart ayı başındaki geri çekilmeden bu yana gümüş fiyatının yüzde 30 civarında arttığına işaret ederken aynı dönemde altın fiyatının yüzde 12 arttığına dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEN REKOR GÜMÜŞ İTHALATI

Öte yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Mart ayında altın ithalatı 21 bin 670 kg oldu. Böylece 2022 yılı Haziran ayından bu yana en düşük ithalat rakamı görüldü. Yılın ilk çeyrek döneminde toplam altın ithalatı 147 bin 453 kg seviyesine ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatı ise 123 bin 153 kg ile verilerin tutulmaya başlandığı 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ralli yapan gümüş, bir yılın zirvesine çıktı

Bankacılık krizinin etkisi

Mart ayının ilk haftasında ABD’de SVB Bank dahil üç bankanın batmasıyla piyasalarda kriz korkusu yaşandı. İsviçre’nin en büyük ikinci bankasının da likidite sıkıntısıyla iflasa sürüklenmesi panik havasını artırdı. investing aktardığı haberde: Bu süreçte Fed, ECB, SNB ve BoE gibi büyük merkez bankaları piyasaları destekleyici adımlar attılar ve sözlü yönlendirmelerde bulundular. Ancak güvenli varlık ve nakde dönüşler emtia grubunu destekledi. Altın gibi gümüş de bu süreçte yükselişe geçti.

Mart ayının ilk günlerinde 20,0 dolar altına düşen gümüş, devam eden günlerde yönünü yukarı çevirdi ve ayı 24,0 dolar üzerinde kapattı.

Altın/gümüş yılın en düşük seviyesine yaklaştı

Altın/gümüş 2022’nin en düşük seviyesini 27 Aralık’ta 74,62 ile gördü. 2023’te yükselen değer 10 Mart’ta 91,90’a çıktı. Ancak son haftalarda gümüşteki yükseliş oranının daha fazla olması nedeniyle değer hızla geriledi. Bugün 78,62 ile Ocak sonrası en düşük seviye görüldü.