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Uber’e 1.17 milyon dolar ceza

Milyonlarca müşterisinin kullanıcı verisini, güvenli bir şekilde koruyamadığı için, Uber'e,Birleşik Krallık ve Hollanda tarafından toplam 1.17 milyon dolar ceza verildi.

27 Kasım 2018 Salı 16:37
Uber’e 1.17 milyon dolar ceza

Uber, 2016 yılında milyonlarca müşterisinin verisi güvenli bir şekilde koruyamadığı için, Birleşik Krallık ve Hollanda tarafından toplam 1.17 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

Cezalar Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) ve Hollanda Bilgi Korunumu Otoritesi tarafından verildi.

Birleşik Krallık’ta 2.7 milyon ve Hollanda’da 174 bin müşterisinin, adres, telefon numarası ve elektronik posta adresleri dahil olmak üzere, bilgilerini siber korsanların saldırısından koruyamayan Uber, daha önce de ABD tarafından 158 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti.

Uber, Kasım ayında toplam 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını ve siber korsanlara 100 bin dolar ödeme yapıldığını, olayı yaklaşık bir sene boyunca sakladıktan sonra açıklamıştı.

ICO Soruşturma Direktörü Steve Exkersley, “Bu durum sadece Uber’in verileri koruma konusunda başarısız olduğunu değil, aynı zaman kişisel verileri çalınan müşterileri ve sürücülerine önem vermediğini gösteriyor. Olayın yaşandığı dönemde şirketin müşteri ve sürücüleri uyararak onlara bir destek vermemesi onları savunmasız bırakttığını gösteriyor” dedi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:37
  1. UBER
  2. Hollanda
  3. Birleşik Krallık
  4. Para cezası

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