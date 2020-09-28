Uber şirketi, Londra’da hizmet lisansını geri aldı
Geliştirdiği telefon aplikasyonuyla alternatif taksi hizmeti sağlayan Uber, en fazla rağbet gördüğü şehirlerden Londra’da hizmet lisansını geri aldı.
Geçtiğimiz sene güvenlik endişeleri nedeniyle Londra Ulaştırma Dairesi (TfL), Uber'in lisansını yenilemeyeceğini duyurmuştu.
Uber şirketi, Londra Ulaştırma Dairesi’nin (TfL) duyurusundan bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Uber şirketinin davasına bakan Yargıç Tan Ikram kararında, Tarihsel başarısızlıklarına rağmen şirketi, Londra PHV (özel kiralık araç) operatör lisansına sahip olmaya uygun bulduğunu açıkladı.
Davadan çıkan karar sonrasında Uber şirketinin ABD'deki hisseleri yüzde 6 arttı.